Латвія та Естонія створюють єдину систему протиповітряної оборони

Латвія та Естонія створюють спільну систему протиповітряної оборони.

Про це заявили міністри оборони Інара Мурнієце та Ханно Певкур, повідомляють в естонському оборонному відомстві.

Договір про поставки систем протиповітряної оборони буде підписано протягом найближчих місяців. Йдеться про закупівлю зенітно-ракетних комплексів середньої дальності IRIS-T SLM. Країни починають перемовини з німецьким розробником Diehl Defence.