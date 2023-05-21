Латвія та Естонія створюють єдину систему протиповітряної оборони

Латвія та Естонія створюють спільну систему протиповітряної оборони.
Про це заявили міністри оборони Інара Мурнієце та Ханно Певкур, повідомляють в естонському оборонному відомстві.
Договір про поставки систем протиповітряної оборони буде підписано протягом найближчих місяців. Йдеться про закупівлю зенітно-ракетних комплексів середньої дальності IRIS-T SLM. Країни починають перемовини з німецьким розробником Diehl Defence.
- У червні 2022 року на саміті НАТО Естонія та Латвія підписали угоду про наміри щодо спільних закупівель засобів ППО середньої дальності. Керував процесом Естонський центр оборонних інвестицій (RKIK). Планувалося, що перші системи ППО мають надійти країнам у 2024 році.
- На сьогодні єдиним оператором IRIS-T SLM є Україна, яка отримала два комплекси в межах військової допомоги від Німеччини. Україна очікує ще чотири такі комплекси. Вони призначені для збиття авіації, ракет і баражуючих боєприпасів на дальності до 40 км.