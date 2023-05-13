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Der Spiegel: Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні, щоб посилити протиповітряну оборону

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Уряд Німеччини підготував ще один пакет озброєнь для військової підтримки України на суму близько €2,7 мільярда.

Про це повідомляє німецька газета Der Spiegel із посиланням джерела.

Видання наголошує, що федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО та планує передати ще чотири зенітно-ракетні комплекси Iris-T-SLM, 12 пускових установок Iris-T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

У списку також:

  • ще 20 бойових машин піхоти Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • 15 зенітних танків Gepard;
  • 200 розвідувальних безпілотників;
  • додаткові артилерійські боєприпаси;
  • бойові броньовані машини.

Der Spiegel пише, що це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала Україні. Про пакет оголосять 14 травня, коли до Німеччини з візитом має приїхати президент України Володимир Зеленський.