Вночі сили ППО знищили 20 Shahed, 18 з них летіли на Київщину

Вночі 20 травня сили протиповітряної оборони знищили 21 російський безпілотник, з яких один розвідувальний, а інші ударні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Після опівночі окупанти атакували Україну з північного напрямку 18 ударними дронами Shahed-136/131, які спрямували на Київську область.
Всі ці дрони були знищені силами та засобами повітряного командування «Центр» Повітряних сил.
Також наприкінці доби 19 травня на східному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» вдалося знищити два ударні дрони типу Shahed, а на південному напрямку в зоні відповідальності повітряного командування «Південь» — розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».
- Цієї весни над Києвом сили оборони України збивають усі російські дрони й ракети. Столиця від початку травня пережила 11 атак.