Сили ППО збили над Києвом усі дрони — уламки впали в чотирьох районах

У ніч проти 20 травня росіяни вкотре атакували столицю. Сили оборони України знищили всі 18 дронів Shahed.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

«Одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня! Ворог усіма силами намагається завдати ураження по ключових обʼєктах у Києві й одночасно виснажити ресурси нашої ППО», — зазначив голова МВА Сергій Попко.

Унаслідок падіння уламків:

у Дніпровському районі загорівся житловий будинок, пожежу вже загасили;

у Дарницькому районі пошкоджені станція техобслуговування та припарковані авто;

у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському районі пошкоджене дорожнє покриття й автівки.

З кінця квітня російські окупанти регулярно завдають по Україні масованих ракетних ударів і ударів за допомогою дронів-камікадзе. Попередню атаку окупанти здійснили в ніч на 18 травня, випустивши по Україні 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. Сили ППО збили 29 ракет, два ударні дрони Shahed-136/131 і два розвідувальні безпілотники.

Цієї весни над Києвом сили оборони України збивають усі російські дрони й ракети. Столиця від початку травня пережила 11 атак.