У Словаччині вдруге виправдали бізнесмена, якого звинувачували в замовленні вбивства журналіста Куцяка

У Словаччині суд вдруг виправдав бізнесмена Маріана Кочнера за звинуваченням у замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Водночас його помічницю засудили до 25 років вʼязниці за організацію вбивства.
Про це пише Novinky.
У Словаччині вважали, що докази причетності бізнесмена до замовлення вбивства були залізними. Але у 2021 року його виправдали та призначили повторний розгляд справи.
Суд вирішив, що вина Кочнера не доведена. З нього також зняли звинувачення в замовленні вбивства трьох прокурорів у 2017—2018 роках. Однак він не вийшов на волю, оскільки вже відбуває 19-річний термін увʼязнення за шахрайство.
Його помічницю Алену Жужову визнали винною в організації вбивства Куцяка, а також у плануванні замахів на двох прокурорів. Вона вже відбувала 21-річний термін за організацію вбивства регіонального чиновника у 2010 році на замовлення політичного конкурента, але отримала ще один вирок — 25 років увʼязнення.
Убивство Яна Куцяка
Журналіста і його наречену Мартіну Кушнірову розстріляли 21 лютого 2018 року в їхньому будинку поблизу Братислави. Куцяк працював у місцевому виданні Aktualít, готував розслідування про політиків і підприємців. Перед смертю він працював над публікацією про звʼязки оточення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з італійськими злочинними групами. Однак, за словами прокуратури, підозри щодо участі в убивстві італійської мафії, про яку писав журналіст, не підтвердилися. Убивство журналіста викликало багатотисячні протести, результатом яких стала відставка Фіцо.
- У жовтні 2019 року прокуратура Словаччини висунула звинувачення в убивстві журналіста чотирьом особам. Звинувачення висунули проти впливового бізнесмена Маріана Кочнера і його двох спільників. Усі троє не визнали свою провину. Самого ж убивцю, який зізнався у злочині, посадили на 23 роки.
- 27 вересня 2018 року словацькі правоохоронці заарештували вісьмох людей у справі про вбивство Куцяка.
- Золтан Андруско, один з підозрюваних у причетності до вбивства Куцяка, заявив, що злочин «замовив» бізнесмен Маріан Кочнер. На думку слідства, Кочнер вважав, що розслідування та публікації журналіста негативно вплинуть на його подальшу політичну кар’єру.