Канада розширила санкції проти росії

Канада оголосила про нові персональні санкції проти росії. Під обмеження потрапили понад 70 людей та компаній.

Про це пише The Globe and Mail.

«Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії росії та є співучасниками порушень прав людини», — сказав премʼєр-міністр Джастін Трюдо під час саміту G7 у Хіросімі.

В офісі канадського премʼєра пояснили, що санкції стосуються «17 людей та 18 компаній, які повʼязані з російськими компаніями, що постачають військові технології». Також під обмеження потрапили родичі підсанкційних осіб і члени російської еліти.

Також санкції введуть проти до 30 людей та восьми організацій, які причетні до порушення прав людини, зокрема до викрадення українських дітей.