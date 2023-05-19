Лідери G7 ухвалили спільну заяву про підтримку України

Лідери «Великої сімки» на саміті в японській Хіросімі ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Група країн G7 зобовʼязалася продовжувати військову та іншу підтримку України «стільки, скільки потрібно».
Про це йдеться на сайті Білого дому.
«Ми підтверджуємо наше зобовʼязання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Ми запроваджуємо додаткові санкції та заходи для збільшення витрат росії та тих, хто підтримує її військові дії», — наголошується в заяві.
Ключові пункти документа:
- Безвідповідальна ядерна риторика росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні й неприйнятні.
- «Велика сімка» стурбована тим, що росія захопила і мілітаризувала Запорізьку атомну електростанцію.
- Лідери G7 зобовʼязалися продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, допоки вона захищається від російської агресії, пристосовуючи підтримку до потреб.
- G7 обіцяє допомагати Україні у відновленні, вітає зусилля щодо боротьби з корупцією й закликає продовжувати реалізацію ефективної програми реформ.
- Лідери «Великої сімки» обіцяють і надалі вводити санкції проти росії та обмежувати її можливості фінансувати війну, зокрема шляхом скорочення доходів від енергоносіїв.
- G7 закликає треті країни негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися із серйозними наслідками.
- «Велика сімка» й далі докладатиме зусиль, щоб росія заплатила за довгострокове відновлення України.
- «Велика сімка» підтримує притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини, зокрема через міжнародні механізми, в тому числі Міжнародний кримінальний суд.
В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобовʼязання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.
Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю й значним джерелом доходу рф.