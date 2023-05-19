Лідери G7 ухвалили спільну заяву про підтримку України

Лідери «Великої сімки» на саміті в японській Хіросімі ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Група країн G7 зобовʼязалася продовжувати військову та іншу підтримку України «стільки, скільки потрібно».

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Ми підтверджуємо наше зобовʼязання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Ми запроваджуємо додаткові санкції та заходи для збільшення витрат росії та тих, хто підтримує її військові дії», — наголошується в заяві.

Ключові пункти документа:

Безвідповідальна ядерна риторика росії, підрив режимів контролю над озброєннями та заявлений намір розмістити ядерну зброю в Білорусі небезпечні й неприйнятні.

«Велика сімка» стурбована тим, що росія захопила і мілітаризувала Запорізьку атомну електростанцію.

Лідери G7 зобовʼязалися продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки, допоки вона захищається від російської агресії, пристосовуючи підтримку до потреб.

G7 обіцяє допомагати Україні у відновленні, вітає зусилля щодо боротьби з корупцією й закликає продовжувати реалізацію ефективної програми реформ.

Лідери «Великої сімки» обіцяють і надалі вводити санкції проти росії та обмежувати її можливості фінансувати війну, зокрема шляхом скорочення доходів від енергоносіїв.

G7 закликає треті країни негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися із серйозними наслідками.

«Велика сімка» й далі докладатиме зусиль, щоб росія заплатила за довгострокове відновлення України.

«Велика сімка» підтримує притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини, зокрема через міжнародні механізми, в тому числі Міжнародний кримінальний суд.

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобовʼязання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю й значним джерелом доходу рф.