Twitter звинуватив Microsoft у несанкціонованому використанні даних

Компанія Twitter звинуватила Microsoft у порушенні угоди щодо використання даних соцмережі.

Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідним листом.

У ньому адвокат власника Twitter Ілона Маска висунув звинувачення компанії Microsoft у несанкціонованому використанні даних, зокрема в передачі інформації державним установам без дозволу.

У листі, адресованому генеральному директору Microsoft Сатьї Наделлі, адвокат Маска Алекс Спіро попросив провести перевірку використання контенту з Twitter.

Згідно з угодою Twitter встановив обмеження на використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

«Незважаючи на ці обмеження, Microsoft Apps отримували доступ до API Twitter понад 780 мільйонів разів і отримали понад 26 мільярдів твітів лише у 2022 році», — йдеться в листі.

Представник Microsoft сказав, що компанія отримала лист із питаннями щодо використання API Twitter у минулому.

«Ми розглянемо ці запитання й відповімо належним чином. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого довгострокового партнерства з компанією», — заявили в Microsoft.