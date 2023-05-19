До Києва прийшло метеорологічне літо, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, 13 травня середньодобова температура повітря в столиці перейшла через +15°С в бік підвищення — це знаменує початок метеорологічного літа.

Метеорологічна весна у Києві, яка почалася 17 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Вона була на півтора місяця довшою за норму.

Літо завітало до столиці на два дні пізніше від середніх річних показників. За 143 роки спостережень найраніше воно розпочалось у 1996 році — 22 квітня, а найпізніше — 7 червня у 1990 і 2001-му роках.