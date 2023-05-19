Reuters: Росіяни окопуються навколо ЗАЕС, але водночас готуються до втечі

Російські військові протягом останніх тижнів зміцнили оборонні позиції на окупованій Запорізькій атомній електростанції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох очевидців.

Навколо міста викопали нові траншеї та встановили міни. Крім того, росіяни вже кілька місяців облаштовують вогневі позиції на деяких будівлях станції, а для можливого стримування дронів встановили сітки.

Експерти побоюються за безпеку ЗАЕС в умовах окупації.

«Ядерні реактори не створювалися для зон бойових дій, і я не вірю, що вони можуть бути безпечними в зоні бойових дій», — сказав Nuclear Threat Initiative Ніколас Рот.

У свою чергу очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін не вірить, що захисники здійснять атаку безпосередньо на ЗАЕС, натомість спробують змусити росіян відступити, перекривши шляхи постачання.

За його оцінками, в останні місяці кількість російських військових на заводі збільшилася з 500 до 1 500 осіб.

При цьому є також ознаки того, що росіяни одним оком «дивляться на вихід», зазначив він, мовляв, ЗАЕС і місто Енергодар зʼєднані єдиною головною дорогою з окупованим Мелітополем, яка забезпечує росії сухопутний коридор до окупованого Кримського півострова.

За словами Котіна, російські війська будуть змушені відступити, якщо зрозуміють, що ця дорога буде відрізана.

«На мою думку, вони готуються до евакуації, тому вони звозять все в одне місце, щоб бути готовими забрати все і піти звідти», — сказав він.