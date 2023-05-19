Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він прагне домовитися про повернення всіх політичних в’язнів Криму

Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для виступу на саміті Ліги арабських держав. Там він обговорить повернення всіх політичних в’язнів Криму.

«Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і проведу інші двосторонні переговори», — зазначив президент України.

За його словами, пріоритетом є повернення всіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих.

«Іще один пріоритет — захист мусульманської спільноти України. Разом із нами — Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — мусульмани», — додав Зеленський.