Розвідка дізналася, скільки нових ракет росія виробляє на місяць

Росія зараз має можливість виробляти на місяць 25 ракет «Калібр», 35 одиниць Х-101, два «Кинджали» та 5 балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М».

Про це РБК-Україна сказав заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його ж словами, росіяни вичерпали значний запас ракетного озброєння, але їм вдалося налагодити виробництво. Так уламки застосованих рф ракет вказують на те, що вони щойно зійшли конвеєра — виготовлені в першому кварталі цього року.

«Вони щонайменше двічі на місяць завозять «Калібри» до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 «Калібрів» на місяць, Х-101 — 35 одиниць, «Кинджалів» — дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до «Іскандер-М» — пʼять одиниць. Таким чином їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції», — сказав Скібіцький.

У розвідці, за його словами, вважають, що росія продовжуватиме ракетну кампанію, поки вистачатиме ресурсів — ймовірно, комбінуватиме засоби і вдаватиметься до нових експериментів.