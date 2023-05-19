Сили ППО збили 16 дронів і три ракети — влучання є в Кривому Розі

У ніч на 19 травня українська система протиповітряної оборони знищила 16 російських безпілотників і три крилаті ракети «Калібр».

Про це повідомив пресцентр Повітряних сил Збройних сил України.

Окупанти вночі атакували Україну з північного і південно-східного напрямків 22 ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 та шістьма «Калібрами» із кораблів у Чорному морі.

У Києві та на Львівщині ППО збила всі дрони. У Кривому Розі Дніпропетровської області є влучання в підприємство, постраждало двоє людей. Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, гасять досі.