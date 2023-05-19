Генштаб: Українські військові ліквідували ще 660 окупантів. Яка ситуація на фронті

За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 29 зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А ворог загалом втратив близько 660 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

У напрямку Бахмуту росіяни безуспішно атакували Іванівське, а на Авдіївському напрямку ворог з таким же результатом наступав на Сєверне та Первомайськ. Українські військові також відбили численні атаки в районі Марʼїнки й біля Новомихайлівки.

На Запоріжжі й Херсонщині окупанти обороняються.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах скупчення російських особового складу та військової техніки, тоді як ракетні війська й артилерія уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби і радіолокаційну станцію.

До того ж українські бійці знищили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ