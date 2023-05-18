У Чорнобильській зоні виявили новий вид птахів

У Чорнобильському заповіднику помітили новий вид птахів — мартина скельного. Загалом там зареєстрували вже 226 видів птахів.
Про це пише Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у своєму Facebook.
Птах пролетів по лівому березі річки Припʼять на північний захід.
«Завдяки використанню супутникових передавачів на заповідній території були отримані дані щодо чотирьох нових видів пернатих», — зазначають у заповіднику.
Це птахи, які проживають на території різних країн:
- орел-могильник — Угорщина;
- мартин делаверський — Польща;
- орел яструбиний — Франція;
- мартин скельний — Європа, Африка.