Археологи знайшли найдавніші креслення у світі. Це план пасток для тварин, якому 9 тисяч років

На території сучасних Йорданії та Саудівської Аравії знайшли найдавніші відомі людству архітектурні плани. Це креслення пасток для тварин, створені близько восьми-девʼяти тисяч років тому.

Про це пише New Scientist.

Ця знахідка — певний прорив у розумінні здатності давніх людей до абстрактного мислення.

CRASSARD ET AL. 2023 PLOS ONE

Археологи знайшли ці креслення неподалік складних пасток, відомих як пустельні повітряні змії. Стародавні мисливці використовували ці споруди, щоб заганяти диких тварин. Вони охоплюють такі великі відстані, що їх можна побачити з неба.

«Немає сумніву, що ці Homo sapiens мали такий самий рівень інтелекту, як і ми, але це вперше, коли ми фактично маємо конкретний доказ їхнього просторового сприйняття», — зазначили науковці.