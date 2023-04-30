Дослідники знайшли давньоримські табори в Аравійській пустелі за допомогою Google Earth

Археологи з Оксфордського університету вивчили знімки Аравійської пустелі на Google Earth і знайшли руїни трьох давньоримських військових таборів. Вони можуть свідчити про раніше невідому кампанію із захоплення Набатейського царства у 106 році нашої ери.
Про це пише Phys.org.
Армія побудувала ці табори як тимчасові оборонні станції під час далеких походів. Відстань між ними — від 37 до 44 км. За словами науковців, споруди дуже добре збереглися, попри те що їх будували для короткочасного використання — на кілька днів чи тижнів.
Наразі табори знаходяться на території Йорданії. Дослідники уже вирушили до пустелі, щоб вивчити руїни більш детально.
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