У Парижі біля вокзалу знайшли стародавній цвинтар. Йому дві тисячі років

Археологи знайшли стародавній цвинтар лише за кілька метрів від залізничного вокзалу в центрі Парижу. Поховання зробили близько 2 000 років тому в Лютеції — попередниці французької столиці.
Про це пише Science Alert.
Роками на цьому місці проводили численні дорожні роботи, збудували вокзал Порт-Рояль у 1970-х роках, але кладовище тоді не знайшли. У березні 2023 року почали нові розкопки — у результаті виявили 50 могил.
У роті одного зі скелетів знайшли монету, яка дозволила зʼясувати приблизний вік поховання.
Науковці вважають, що останки належать паризіям — представникам галльського народу, що жив у Лютеції, коли місто перебувало під контролем Римської імперії. Тіла були поховані в деревʼяних трунах, які тепер можна впізнати лише за цвяхами.
- Раніше дослідники знайшли статуетку Венери на околиці французького міста Ренн. Статуетка датується І—ІІ століттями нашої ери. Оголена Венера заввишки 10 сантиметрів виготовлена з теракоти.