У Парижі біля вокзалу знайшли стародавній цвинтар. Йому дві тисячі років

Археологи знайшли стародавній цвинтар лише за кілька метрів від залізничного вокзалу в центрі Парижу. Поховання зробили близько 2 000 років тому в Лютеції — попередниці французької столиці.

Про це пише Science Alert.

Роками на цьому місці проводили численні дорожні роботи, збудували вокзал Порт-Рояль у 1970-х роках, але кладовище тоді не знайшли. У березні 2023 року почали нові розкопки — у результаті виявили 50 могил.

У роті одного зі скелетів знайшли монету, яка дозволила зʼясувати приблизний вік поховання.

Науковці вважають, що останки належать паризіям — представникам галльського народу, що жив у Лютеції, коли місто перебувало під контролем Римської імперії. Тіла були поховані в деревʼяних трунах, які тепер можна впізнати лише за цвяхами.