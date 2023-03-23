На давньоримському сміттєзвалищі знайшли статуетку Венери

Дослідники знайшли статуетку Венери на околиці французького міста Ренн. У другому столітті нашої ери це місто називалося Кондате Рієдонум.

Про це пише Heritage Daily.

Emmanuelle Collado

Статуетка датується І—ІІ століттями нашої ери. Оголена Венера заввишки 10 сантиметрів виготовлена з теракоти.

Під час розкопок науковці також знайшли серед давньоримського сміття безліч інших предметів, зокрема фрагменти керамічного посуду, кілька теракотових фігурок божеств і монети.