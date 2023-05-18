CNN: У ЄС упевнені, що введуть санкції проти російських алмазів. Але проти «Росатому» поки обмежень не буде

У Європейському Союзі впевнені, що Захід введе санкції проти російської алмазної галузі. Але обмеження проти «Росатому» та ядерної галузі поки вводити не будуть.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Санкції проти російських алмазів планують обговорити на зустрічі «Великої сімки» в Японії. У ЄС кажуть, що основним напрямком обговорення санкцій на G7 будуть спроби їх обійти.

У Брюсселі наразі не знають, як саме санкції проти алмазів будуть працювати. Для цього потрібно спочатку почати «взаємодіяти з партнерами».

Що стосується російської ядерної галузі та «Росатому», то поки санкцій не буде. Хоча держави-члени ЄС скорочують свою залежність від російських енергоносіїв.