Мобільний застосунок «Нової пошти» не працює через збій. Компанія усуває проблему

Мобільний застосунок «Нової пошти» тимчасово не працює через технічний збій. Наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку, але компанія працює над вирішенням проблеми.

«Усі, хто очікують посилки в поштомат сьогодні: найближчим часом вам зателефонує оператор «Нової пошти» й уточнить ваші побажання — зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання в поштоматі», — зазначили в компанії.

Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів та фінансові послуги ви можете отримати в будь-якому відділенні, оскільки інші цифрові точки дотику — API, бізнес-кабінет і сайт працюють.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно нам це вдасться, одразу повідомимо в соціальних мережах і на сайті компанії», — зазначила «Нова пошта».