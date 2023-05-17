Мінкультури позбавило охоронного статусу ще два радянські памʼятники в Києві

Міністерство культури позбавило охоронного статусу ще два радянські памʼятники в Києві. Це дозволить їх демонтувати.

Про це пише пресслужба Мінкультури.

«Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, обʼєктів культурної спадщини дві радянські памʼятки монументального мистецтва», — зазначили там.

Ідеться про памʼятники учасникам Січневого збройного повстання 1918 року в Маріїнському парку й обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.