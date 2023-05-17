СБУ встановила особу командира російських артилеристів, які обстріляли Херсон у грудні 2022 року. Тоді загинули 11 людей

Служба безпеки встановила імʼя командира російського артилерійського полку росії, віддав наказ на обстріл житлових кварталів Херсону у грудні 2022 року. Тоді загинули 11 людей.

Про це пише пресслужба СБУ.

Там зазначили, що 24 грудня 2022 року росіяни масштабно обстріляли центр Херсону, 11 людей загинули, 64 людини отримали поранення.

СБУ встановила, що командира звати Дмитро Жарких. Він має звання підполковника та керує 8 окремим артилерійським полком 22 армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росії.

«За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму. Згодом його полк почав дислокуватися на тимчасово окупованій території українського півострова. Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті», — розповіли в СБУ.