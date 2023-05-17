Google видалятиме акаунти Gmail, якими не користувалися протягом двох років

Компанія Google почне видаляти облікові записи, які були неактивними щонайменше два роки. Цей крок має сприяти безпеці даних.

Про це пише CNN.

Оновлені правила вже набули чинності, але Google повідомила, що не видалятиме акаунти раніше грудня. Компанія планує розсилати користувачам кілька попереджень і блокувати облікові записи поетапно.

Першими видалять акаунти, які створили, але більше ніколи не використовували. Це стосуватиметься лише особистих облікових записів і не торкатиметься шкіл і підприємств.

Google пояснила своє рішення тим, що на таких акаунтах зазвичай не змінюють паролі, а також не використовують двоетапну перевірку — це робить їх набагато вразливішими до фішингу, зламу і спаму.

Щоб зберегти обліковий запис, потрібно буде увійти в акаунт Google, прочитати електронну пошту, переглянути відео або зробити будь-яку іншу дію.