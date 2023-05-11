Google виявлятиме та позначатиме зображення, згенеровані ШІ

Google презентувала дві нові функції, які допоможуть розпізнати зображення, згенеровані нейромережами. Їх запустять найближчими місяцями.

Перше доповнення міститиме інформацію про те, коли Google вперше проіндексував зображення, де вони вперше зʼявилися та в яких місцях ще були розміщені.

Це, зокрема, допоможе фактчекінгу дізнаватися, чи використовувався медіафайл у кампаніях з дезінформації.

У перспективі інструмент може допомогти у випадках, коли соцмережі поширюють неправдивий контент, видаючи його за реальність — наприклад, «фото» Папи Франциска в пуховій куртці від Balenciaga або Трампа і Байдена, які «дружньо посміхаються» один одному.

Для того щоб використати інструмент, необхідно натиснути на три крапки на зображенні в результатах пошуку Google або виконати пошук за зображенням у Google Lens. Спершу інструмент буде доступним лише в США й англійською мовою.

Друга нова функція гарантуватиме, що всі ШІ-зображення компанії матимуть розмітку в оригінальному файлі, яка надасть користувачам контекст про нього. Творці також зможуть додавати помітки до власних зображень, створених штучним інтелектом. Midjourney, Shutterstock і кілька інших компаній вже прийняли пропозицію Google.