На саміті Ради Європи понад 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих росією

Представники понад 40 держав на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Проукраїнська коаліція міцна та єдина у боротьбі за справедливість та притягнення агресора до відповідальності», — зазначив він.

Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні збитків, які росія завдала війною.

«Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви», — зазначив Шмигаль.

Угоду підписали 43 держави. Відмовилися — Азербайджан, Вірменія, Боснія, Угорщина, Сербія та Туреччина.

Цей реєстр стане частиною механізму компенсації, який допоможе стягнути з росії відшкодування за війну проти України відповідно до міжнародного права, у тому числі за рахунок російських активів.