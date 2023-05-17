Військова адміністрація обіцяє перевірити всі укриття у Києві — під час масованої атаки більшість була зачинена

Жителі Києві поскаржилися на зачинені укриття під час останньої ракетної атаки — порушення зафіксували практично в усіх районах столиці. Влада столиці заявила, що перевірить усі укриття та бомбосховища.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, поліція, Муніципальна варта та чиновники районних адміністрацій будуть займатися перевіркою укриттів.

«У найкоротший термін усі укриття міста Києва мають бути проінспектовані, зафіксовані усі обʼєкти, до яких цивільні не мають доступу, а балансоутримувачі повинні негайно забезпечити безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту», — зазначив Попко.

Він наголосив, що зачинених укриттів у столиці не має бути.

«Це неприпустимо. Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим найголовнішим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої перемоги», — резюмував Попко.