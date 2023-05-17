Росія атакувала Миколаїв «Калібрами» — одна жінка дістала поранення

Російські війська 16 травня о 23:08 вдарили по Миколаєву двома ракетами «Калібр». Одна жінка зазнала поранень.
Міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв про пожежі після вибухів. Згодом очільник області Віталій Кім уточнив, що займання сталося на відкритій території, пожежу локалізували.
Частково зруйновані торговий центр та автосалон. Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки та магазини.
Окрім цього, є влучання по обʼєкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину.
Повітряну тривогу, під час якої стався удар, оголошували з 23:08 до 00:12.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.