Сили оборони ліквідували вже понад 200 тисяч окупантів на українській землі

Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут і атакувати Іванівське й Марʼїнку. За минулу добу Сили оборони України відбили 55 атак ворога та ліквідували 610 окупантів.
Загальні бойові втрати росіян у повномасштабній війні з Україною перетнули позначку 200 тисяч убитих.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Марʼїнка.
Для ракетних ударів росіяни використали учора 6 ракет «Кинджал», 13 крилатих ракет «Калібр» (дві підірвалися в повітрі) та 10 ракет наземного базування С-400 та «Іскандер-М». Протиповітряна оборона збила 25 цілей.
Крім того, російські війська завдали 57 авіаційних ударів і 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ і населених пунктах.
Натомість українська авіація завдала 14 ударів по районах скупчення російських солдатів та їхньої техніки, а також 4 удари по російських зенітно-ракетних комплексах. Також знищили 10 ударних та 6 розвідувальних безпілотників.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів та пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. На захоплення Бахмуту росія кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.