У Німеччині засудили пʼятьох чоловіків за одну з найбільших музейних крадіжок. Вони пограбували музей у Дрездені на €113 мільйонів

Суд у Німеччині визнав винними пʼятьох чоловіків, які пограбували музей у місті Дрезден і викрали звідти коштовності вартістю €113 мільйонів.

Про це пише BBC.

Злодіям загрожує увʼязнення терміном від чотирьох до шести років. Усі вони входять до так званого сімейного «клану Реммо».

За даними слідства, чоловіки ретельно підготувалися до злочину: кілька разів відвідували музей, підготували місце входу, скористалися гідравлічним верстатом, щоб розпиляти ґрати на вікні, склеїли їх назад, підпалили панель автоматичного вимикача, награбували й знищили сліди — розбризкали піну вогнегасника в залі «Зелене склепіння».