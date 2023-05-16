У Німеччині засудили пʼятьох чоловіків за одну з найбільших музейних крадіжок. Вони пограбували музей у Дрездені на €113 мільйонів

Суд у Німеччині визнав винними пʼятьох чоловіків, які пограбували музей у місті Дрезден і викрали звідти коштовності вартістю €113 мільйонів.
Про це пише BBC.
Злодіям загрожує увʼязнення терміном від чотирьох до шести років. Усі вони входять до так званого сімейного «клану Реммо».
За даними слідства, чоловіки ретельно підготувалися до злочину: кілька разів відвідували музей, підготували місце входу, скористалися гідравлічним верстатом, щоб розпиляти ґрати на вікні, склеїли їх назад, підпалили панель автоматичного вимикача, награбували й знищили сліди — розбризкали піну вогнегасника в залі «Зелене склепіння».
- Поліція знайшла багато викрадених коштовностей XVIII століття, зокрема інкрустовані діамантами великий нагрудний бант королеви Амалії Августи та меч, але решта награбованого, найімовірніше, вже не повернеться в музей.
- Музей «Зелене склепіння» (нім. Grünes Gewölbe) — знаменита колекція коштовностей у Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттінів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму.
- О пʼятій ранку 25 листопада 2019 року у Дрездені зловмисники підпалили електрощит, який забезпечує електрикою «Зелене склепіння». Потім вони залізли в будівлю, де зберігається колекція старовинних ювелірних виробів.
- У січні у Дрездені перед судом постали шестеро громадян Німеччини. Їх звинувачували у груповому пограбуванні та підпалі музею 25 листопада 2019 року. Чоловіків звинуватили у крадіжці ювелірних виробів загальною страховою вартістю щонайменше €113,8 мільйона ($121 мільйон).