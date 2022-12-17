У Німеччині знайшли частину коштовностей XVIII століття — їх викрали з музею у Дрездені три роки тому

У Німеччині знайшли значну частину прикрас XVIII століття, які були вкрадені із дрезденського музею «Зелене склепіння» у 2019 році.
Про це пише Associated Press.
У поліції заявили, що вилучили 31 коштовний предмет у Берліні. Серед знайдених коштовностей була брошка для капелюха «Хвіст чаплі», нагрудна зірка польського ордена Білого Орла з діамантового гарнітуру, еполет із великим діамантом «Саксонський білий», який був пошкоджений під час крадіжки, і великий нагрудний бант королеви Амалії Августи.
Прикраси перевезли до Дрездена — там перевірять їхню аутентичність і визначать можливі пошкодження.
Правоохоронці не розкрили, де саме знайшли ці предмети та за яких обставин це сталося.
- Музей «Зелене склепіння» (нім. Grünes Gewölbe) — знаменита колекція коштовностей у Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттінів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму.
- О пʼятій ранку 25 листопада 2019 року у Дрездені зловмисники підпалили електрощит, який забезпечує електрикою «Зелене склепіння». Потім вони залізли в будівлю, де зберігається колекція старовинних ювелірних виробів.
- У січні у Дрездені перед судом постали шістеро громадян Німеччини. Їх звинувачували у груповому пограбуванні та підпалі музею 25 листопада 2019 року. Чоловіків звинуватили у крадіжці ювелірних виробів загальною страховою вартістю щонайменше €113,8 мільйона ($121 мільйонів).