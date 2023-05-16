Україна таки зверталася до EBU з проханням дозволити звернення Зеленського на «Євробаченні». Але це був Ткаченко, а не ОП

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що це він звертався до Європейської мовної спілки з проханням дозволити звернення президента Володимира Зеленського на «Євробаченні».
«Думаю, був якийсь конфуз, тому що не президентський Офіс, а я звертався до EBU за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією. Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин, але напередодні «Євробачення» зʼявилися статті в пресі», — сказав він.
За його словами, напередодні «Євробачення» представники EBU пояснили відмову «людською помилкою».
- 12 травня видання The Times повідомило, що організатори «Євробачення-2023» нібито відповіли відмовою на пропозицію Зеленського виступити з відеозверненням у фіналі пісенного конкурсу. Однак в Офісі президента заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення з такою пропозицією.