Лукашенко вперше з 9 травня зʼявився на публіці. На його лівій руці помітили повʼязку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше з 9 травня зʼявився на публіці. Фото його візиту нібито на центральний командний пункт ВПС та військ ППО опублікував близький до пресслужби самопроголошеного президента канал «Пул Первого», який пише, що візит почався «прямо зараз».
Напередодні в росії підтвердили хворобу Лукашенка. Під час параду в Москві Лукашенко виглядав нездоровим і пропустив низку заходів. Тоді моніторингові групи та опозиційні ЗМІ звертали увагу на повʼязку на правій руці Лукашенка.
На новому фото від «Пул Первого» повʼязка у Лукашенка вже на лівій руці. З чим це повʼязано — наразі невідомо.
- 13 травня «Єврорадіо» писало, що кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медцентру Управління справами президента і повернувся назад до однієї з резиденцій через дві години.
- 14 травня Лукашенко не зʼявився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну. Замість нього виступав премʼєр-міністр Роман Головченко, який зачитав звернення від Лукашенка.
- У той же день заступник голови комітету Держдуми росії у справах СНД Костянтин Затулін підтвердив хворобу Лукашенка, але заявив, що «там нічого такого надприродного немає», це «не коронавірус» і «людина просто захворіла».