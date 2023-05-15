Лукашенко вперше з 9 травня зʼявився на публіці. На його лівій руці помітили повʼязку

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше з 9 травня зʼявився на публіці. Фото його візиту нібито на центральний командний пункт ВПС та військ ППО опублікував близький до пресслужби самопроголошеного президента канал «Пул Первого», який пише, що візит почався «прямо зараз».

Напередодні в росії підтвердили хворобу Лукашенка. Під час параду в Москві Лукашенко виглядав нездоровим і пропустив низку заходів. Тоді моніторингові групи та опозиційні ЗМІ звертали увагу на повʼязку на правій руці Лукашенка.

Sputnik / Reuters

На новому фото від «Пул Первого» повʼязка у Лукашенка вже на лівій руці. З чим це повʼязано — наразі невідомо.