Голова ОВА спростував фейк про нібито вибухи боєприпасів у Тернополі під час ракетного удару росії

Під час російського ракетного обстрілу Тернополя жодні боєприпаси не вибухали.

Про це заявив голова ОВА Володимир Труш.

За його словами, частину російських ракет збили сили ППО.

«Які цілі були визначені москалями — нам на сьогодні невідомо, але те, куди прилетіли ракети, — це терористичний акт, злочин проти людства, тому що це цивільні обʼєкти, обʼєкти комерційного призначення, це житлові будинки, дачні ділянки», — сказав Труш.

Він розповів, що перший обстріл 13 травня пошкодив складські приміщення — там зберігали товари сільськогосподарського призначення й гуманітарну допомогу.

А прильоти 14 травня о 05:00 у Тернопільській і Великогаївській громадах прийшлися на дачний кооператив та комерційну структуру, яка зберігала в автопарку транспортні засоби.

«У ЗМІ та інтернеті поширюють інформацію, що в Тернополі знищено склад боєприпасів зі збідненим ураном. Це — фейк. Його запускають ті люди, які працюють на москалів, щоб дестабілізувати ситуацію і зробити паніку. Офіційно заявляю: ніякі боєприпаси під час ракетного обстрілу не вибухали, збідненого урану в Тернополі немає… Нема чого переживати», — підкреслив Труш.