У Туреччині підрахували 99% голосів — поки ніхто не подолав порогу 50%

За попереднім підрахунком, чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має перевагу в понад 2 млн голосів, але цього недостатньо, щоб перемогти в першому турі виборів.

Найімовірніше, йому доведеться змагатися з основним конкурентом Кемалем Киличдароглу, який має найширшу в історії країни підтримку опозиційних партій.

Підрахунок 99,01% голосів показав, що Ердоган має 49,36%, а Киличдароглу — 45%. Третій кандидат Сінан Оман має 5,21%. Для перемоги в першому турі потрібно 50%. Якщо другий тур таки оголосять, то він пройде 28 травня.

Ці президентські вибори, на думку агентства Bloomberg, є найважчою виборчою битвою за політичну карʼєру Ердогана. Однак йому вдалося показати значно кращі результати, ніж передбачали опитування.

Поперпедньо, Альянс Ердогана Cumhur İttifakı (Народний альянс) набрав 49,34% голосів, отримавши 321 місце у парламенті, що є більшістю — усього в органі 600 мандатів.

Обʼєднана опозиція під лідерством головного опонента Ердогана Кемаля Киличдароглу Millet İttifakı (Національний альянс) набрала 35,15% голосів, отримавши 213 мандатів.

Третє місце зайняв Альянс праці та свободи (Emek ve Özgürlük İttifakı), за якого віддали голоси 10,52% виборців — там буде 66 депутатів.