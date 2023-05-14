У Туреччині стартували президентські та парламентські вибори. Опозиція має великі шанси на перемогу

У Туреччині 14 травня проходять президентські та парламентські вибори. Опозиція має значні шанси на перемогу.

Про це пише Anadolu.

Виборчі дільниці відчинилися о 8-й ранку і зачиняться о 17 годині. Загалом у Туреччині та за кордоном зможуть проголосувати понад 64 мільйони турків.

За посаду президента змагаються два кандидати: чинний президент Реджеп Ердоган та голова найбільшої опозиційної партії Кемаль Киличдароглу. Опитування показують, що Киличдароглу має перевагу над Ердоганом у кілька відсотків — але невідомо, чи зможе він набрати понад 50% голосів для перемоги в першому турі. Скоріше за все, у країні відбудеться другий тур, де перемогу теж прогнозують Киличдароглу.

На парламентських виборах партії Ердогану прогнозують перемогу, але вона не зможе отримати більшість. Натомість обʼєднанню опозиційних партій може вистачити голосів для створення більшості в парламенті.

Ердоган керує Туреччиною з 2003 року — спочатку як премʼєр, а потім як президент. Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку.