FT: G7 та Євросоюз хочуть заборонити імпорт російського газу маршрутами, через які росія скоротила поставки

Країни «Великої сімки» та члени Європейського Союзу хочуть заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких росія раніше скоротила поставки.

Про це з посиланням на джерела пише The Financial Times.

Так вони хочуть перешкодити відновленню постачання російського газу через трубопроводи до таких країн, як Польща та Німеччина. Росія припинила їм поставки минулого року.

Очікується, що рішення остаточно ухвалять на саміті лідерів G7, який відбудеться наприкінці наступного тижня.

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни перенаправили свої поставки газу до тих країн, які не вводили санкцій проти рф.