FT: G7 та Євросоюз хочуть заборонити імпорт російського газу маршрутами, через які росія скоротила поставки

Країни «Великої сімки» та члени Європейського Союзу хочуть заборонити імпорт російського газу за маршрутами, на яких росія раніше скоротила поставки.
Про це з посиланням на джерела пише The Financial Times.
Так вони хочуть перешкодити відновленню постачання російського газу через трубопроводи до таких країн, як Польща та Німеччина. Росія припинила їм поставки минулого року.
Очікується, що рішення остаточно ухвалять на саміті лідерів G7, який відбудеться наприкінці наступного тижня.
Від початку повномасштабного вторгнення росіяни перенаправили свої поставки газу до тих країн, які не вводили санкцій проти рф.
- Україна наполягала на повному енергетичному ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу «Дружба» і на забороні імпорту скрапленого газу з росії. Окрім того, Україна закликає запровадити санкції проти «Росатому», призупинити права росії в МАГАТЕ та повністю заборонити російську пропаганду в країнах ЄС.
- Європейський Союз 6 жовтня 2022 року затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту.
- Поставки нафти з росії у грудні впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік. Цьому сприяли санкції Євросоюзу на імпорт російської нафти, а також введення цінової межі.