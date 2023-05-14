Сили ППО вночі збили 25 російських дронів та три крилаті ракети

Українські Сили протиповітряної оборони під час нічної атаки росіян збили 25 безпілотників. Також вони збили три крилаті ракети.
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Загалом протягом ночі ППО збила:
- 18 ударних дронів Shahed-136/131;
- один ударний БпЛА «Ланцет»;
- два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»;
- чотири невідомих БпЛА (тип уточнюється);
- три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Увечері 13 травня та вночі 14 травня росіяни двічі вдарили по Тернополю. Під час першого удару постраждали двоє людей, а під час другого — ніхто. Росіяни влучили у промислову зону та дачні будинки.