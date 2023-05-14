Росія атакувала Тернопіль, є влучання у промзону. Поранені двоє цивільних

Під час повітряної тривоги ввечері 13 травня у Тернопільській області пролунали вибухи. За інформацією кореспондентів «Суспільного», їх було чутно близько 22:36.

Згодом голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про приліт в промзону Тернополя, а мер Тернополя Сергій Надал уточнив, що у місті загорілася нежитлова будівля. На місці працюють рятувальники.

Через обстріл Тернополя поранення отримали двоє цивільних, повідомив голова ОВА Володимир Труш. Постраждалі у лікарні, попередньо у них осколкові поранення та опіки.

Росіяни влучили у складські приміщення, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. Станом на 00:19 14 травня там триває пожежа.