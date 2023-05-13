На Хмельниччині кількість постраждалих через російську атаку збільшилася до 30 людей.

Про це мер міста Олександр Симчишин сказав в ефірі телемарафону.

Він додав, що поранення легкі і життю людей нічого не загрожує. Двох постраждалих госпіталізували.