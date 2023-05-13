Країни «Великої сімки» збільшили допомогу Україні до $44 мільярдів

Міністри фінансів країн «Великої сімки» під час зустрічі в Японії домовилися збільшити економічну й бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до $44 мільярдів.

Про це пише Bloomberg.

«Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни росії проти України, якк усуне одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив», — заявили вони.

Згідно з 14-сторінковою заявою, допомогу Україні до початку 2024 року збільшать до $44 мільярдів, що дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі $15,6 мільярда протягом чотирьох років.