Штучний інтелект від Google перетворює текст на музику. Поки що на рівні експерименту

Компанія Google випустила новий експериментальний інструмент штучного інтелекту — MusicLM. Він перетворює текстові описи на музику.

Як пишуть у блозі Google, MusicLM доступний у вебзастосунку AI Test Kitchen для Android та iOS.

Користувачі можуть ввести, наприклад, «глибокий джаз для званої вечері», після чого інструмент створює кілька версій такої композиції. До того ж можна вказати стиль музики, додати емоцію, яку хочете отримати від прослуховування тощо.

Утім, Google поки що не збирається повноцінно випускати MusicLM через етичні проблеми, повʼязані з можливими порушеннями авторського права. Пісні, створені штучним інтелектом, можуть містити музику, захищену законом про авторське право, і відповідно порушувати його.