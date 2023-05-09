Spotify видалив тисячі пісень, створених штучним інтелектом

Стримінговий сервіс Spotify видалив десятки тисяч пісень, написаних штучним інтелектом. Вони створені за допомогою музичного стартапу Boomy.

Про це пише Financial Time.

За інформацією видання, з платформи зникли приблизно 7% треків, які були завантажені через Boomy. За даними іншого джерела FT, компанія звукозапису Universal Music повідомила всі основні потокові музичні сервіси про підозрілу активність на треках Boomy.

Пісні видалили через імовірну «штучну трансляцію»: онлайн-боти видавали себе за реальних слухачів, щоб збільшити аудиторію певних пісень.

Стартап Boomy, запущений два роки тому, автоматично генерує треки за допомогою штучного інтелекту. Користувачі можуть вибрати стиль музики. Потім згенеровану музику викладають на стримінгові сервіси та отримують з них роялті. У Boomy заявили, що таким чином уже створили понад 14 мільйонів пісень.