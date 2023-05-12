Уряд підвищує зарплати медикам у зоні бойових дій

Кабмін ухвалив постанову, якою зобовʼязав збільшити мінімальну зарплату медикам, що працюють у зоні активних бойових дій і на прифронтових територіях.

Про це пише Міністерство охорони здоровʼя України.

Нові зарплати стосуються лікарів, фармацевтів, реабілітологів, медсестер, молодших медпрацівників. Ті, хто працює в зоні активних бойових дій, отримуватимуть щонайменше:

28 тисяч гривень (лікарі, фармацевти, професіонали у галузі охорони здоров’я та професіонали з вищою немедичною освітою у галузі охорони здоровʼя);

18 тисяч гривень (медсестри, медбрати);

9 тисяч гривень (молодші медпрацівники).

На прифронтових територіях встановили такі мінімальні зарплати:

23 тисяч гривень (аналогічно до переліку вище);

15 500 гривень;

8 тисяч гривень.

Ця постанова діє до кінця 2023 року і розповсюджується на медиків, які уклали контракт із Національною службою здоровʼя.