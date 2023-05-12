Der Spiegel: Кіпр і Мальта конфіскували «золоті паспорти» у росіян

Острівні держави Кіпр і Мальта анулювали дію «золотих паспортів» для десятків росіян у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Про це заявили в Європейській комісії, і відомості опинилися в розпорядження Der Spiegel.

За даними Єврокомісії, Кіпр конфіскував «золоті паспорти» у девʼятьох росіян і 34 членів їхніх родин, які потрапили під санкції ЄС проти росії. Мальта вчинила так само щодо двох людей.