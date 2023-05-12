Der Spiegel: Кіпр і Мальта конфіскували «золоті паспорти» у росіян

Острівні держави Кіпр і Мальта анулювали дію «золотих паспортів» для десятків росіян у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Про це заявили в Європейській комісії, і відомості опинилися в розпорядження Der Spiegel.
За даними Єврокомісії, Кіпр конфіскував «золоті паспорти» у девʼятьох росіян і 34 членів їхніх родин, які потрапили під санкції ЄС проти росії. Мальта вчинила так само щодо двох людей.
- Кіпр і Мальта регулярно видають громадянство іноземцям, які інвестують у країни чималі кошти. За це власники «золотих паспортів» отримують переваги громадянства Євросоюзу. Наприклад, щоб стати власником такого паспорта на Кіпрі, треба інвестувати щонайменше €2,5 мільйона.
- У квітні Кіпр заблокував рахунки «помічників» російських олігархів. Вони допомагали росіянам обходити санкції. Тим часом найбільший кредитор острова Банк сповістив чотири тисячі клієнтів із громадянством рф — не резидентів країн Євросоюзу, що закрив їхні рахунки.