Новини

Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі будь-яких товарів і послуг у громадян росії та Білорусі

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Кабмін України заборонив під час воєнного стану здійснювати публічні закупівлі у громадян росії та Білорусі. Також заборона діятиме 90 днів після скасування воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Також заборонено здійснювати публічні закупівлі у:

  • компаній, зареєстрованих у росії та Білорусі;
  • компаній, кінцевим бенефіціаром або акціонером із понад 10% акцій є громадянин росії чи Білорусі (крім тих, що проживають на території України на законних підставах).

Заборона стосується будь-яких товарів, робіт і послуг.