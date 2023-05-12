Астрономи зафіксували найбільший космічний вибух в історії

Астрономи зафіксували найпотужніший космічний вибух в історії. Ця подія отримала назву AT2021lwx, пише The Guardian.

За словами дослідників, під час трирічного вибуху вивільнилося в рази більше енергії, ніж під час будь-якої іншої космічної події, зафіксованої раніше. Імовірно, він стався через зіткнення газової хмари з чорною дірою.

Художня ілюстрація, опублікована Саутгемптонським університетом, який спотерігав за вибухом. John A Paice/PA

У 2020 році науковці вперше помітили цей вибух за допомогою апарату Zwicky Transient Facility в Каліфорнії, який досліджує раптове збільшення яскравості в нічному небі. Він допомагає зафіксувати наднові, астероїди та комети, що пролітають повз Землю.

Коли австрономи підрахували відстань до місця вибуху, то зрозуміли, що зафіксували неймовірно рідкісну подію.

«Коли я повідомив нашій команді цифри, вони були просто шоковані. Коли ми зрозуміли, наскільки це надзвичайно яскраво, нам довелося придумати спосіб це пояснити», — сказав доктор Філіп Вайзман із Саутгемптонського університету, який керував спостереженнями.

Вибух, який привернув увагу астрономів, стався приблизно за вісім мільярдів світлових років від Землі, коли Всесвіту було лише шість мільярдів років. За три роки ця подія вивільнила приблизно у 100 разів більше енергії, ніж Сонце за 10 мільярдів років існування.