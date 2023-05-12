За останні два місяці жодна російська ракета чи дрон не досягли цілі в Києві

Від початку весни сили ППО зі стовідсотковою ефективністю збивають дрони та ракети, які росія запускає по столиці.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Вартові київського неба безвідмовно працюють уже понад два місяці — жодна ракета чи безпілотник не досягли цілі», — констатували в Міноборони України.

Шостого травня командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українським захисникам 4 травня в небі над Київською областю вдалося збити російську крилату ракету Х-47 «Кинджал», яка раніше була невразливою для наявних засобів ППО.

Командир бригади командування ППО «Центр» заявив у коментарі The Washington Post, опублікованому 11 травня, що зараз показник ефективності української ППО наближається до 90% (у грудні 2022 року — приблизно 80%). Із системи оборони навколо Києва збили 100% ракет окупантів, випущених по столиці із 28 квітня, відколи росія активізувала обстріли. Відтоді окупанти випустили по Україні 67 крилатих ракет і 114 безпілотників, із них лише сім ракет і 11 дронів не збили. Масові атаки були 28 квітня, 1, 3, 4 та 9 травня.

У ніч проти 9 травня росія випустила 25 крилатих ракет із носіїв у Чорному морі та з літаків стратегічної авіації, 23 з них вдалося знищити. Приблизно 15 ракет типу Х-101 (Х-555) збили над Києвом.

У Повітряних силах ЗСУ заявляли, що Україна матиме одну з найкращих систем ППО у світі, коли отримає все, що обіцяли партнери.