Reuters: Зеленський планує зустрітися з Папою Римським 13 травня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані 13 травня.

Про це агентству Reuters повідомили дипломатичні джерела.

Джерело в Італії підтвердило, що Зеленський може бути в Римі на вихідних. Там він також може зустрітися з премʼєр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Першим новину про запланований візит повідомило італійське інформаційне агентство Ansa. Очікують, що 13—14 травня Зеленський також відвідає Німеччину.

Минулого місяця з Папою Римським уже зустрівся премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Мова йшла про «формулу миру», запропоновану Зеленським. Шмигаль запросив понтифіка відвідати Київ.

Про заплановану зустріч Франциска і Зеленського офіційно не повідомляли. У Києві її також не коментували.