Папа Римський зустрівся в Угорщині з українськими біженцями

Папа Римський Франциск 29 квітня під час візиту до Угорщини зустрівся з українськими біженцями.

Про це повідомляє Vatican News.

Франциск зустрівся приблизно з 600 біженцями, бідняками та бездомними під час відвідин церкви Святої Єлизавети в Будапешті.

Переселенець Олег Яковлєв розповів, що він, його дружина Людмила та їхні пʼятеро дітей були змушені залишити Дніпро рік тому після російських бомбардувань.

«Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну», — сказав Яковлєв Папі.

Vatican News

Папа Франциск сказав, що вияв співчуття до тих, хто страждає через бідність та трагедії, є невідʼємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто його потребують, є невіруючими.

«Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що ще не все втрачено і що можливе інше майбутнє», — сказав він.